Конгрессмены приняли три поправки о военном бюджете на 2021 финансовый год.

Дональду Трампу запретили начинать войну с Ираном. Ранее Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США принял поправку о военном бюджете на 2021 финансовый год. Правка запрещает Белому дому начинать войну с Тегераном без одобрения законодателей страны. "За" данную инициативу выступили 30 представителей, 22 человека - "против".

Комитет также одобрил еще две поправки. Они предусматривают отзыв президентских разрешений на использование военной силы, которые были выданы в 2001 и 2002 годах. Первая поправка разрешала главе США принимать решение о применении военной силы в отношении террористов, которых считают ответственными за теракт 11 сентября. Вторая - давала возможность использовать военные мощности против боевиков в Ираке.

Трамп вступился за "расистский" флаг Конфедеративных Штатов.