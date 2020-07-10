Политик считает своего конкурента на выборах марионеткой левых радикалов.

Дональд Трамп указал на "промывку мозгов" Джо Байдену. Об этом американский президент рассказал в интервью для местного телеканала Fox News. По словам политика, бывший вице-президент страны является марионеткой для левых радикалов. Именно их влияние на демократа видит Трамп.

Он не имеет понятия, что они делают и что собираются натворить Дональд Трамп, президент США

По словам Трампа, сейчас Байден находится под воздействием политиков. В пример глава Белого дома привел сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который 8 апреля выбыл из предвыборной гонки. Действующий президент США считает, что победа Байдена на выборах в 2020 году приведет страну к "краху на фондовом рынке". Он считает, что его конкурент может сократить финансирование полиции или упразднить данную структуру.

Трамп назвал закрытие школ из-за COVID-19 "политическим абсурдом".

Видео: YouTube / FOX News