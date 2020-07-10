Дональд Трамп указал на "промывку мозгов" Джо Байдену. Об этом американский президент рассказал в интервью для местного телеканала Fox News. По словам политика, бывший вице-президент страны является марионеткой для левых радикалов. Именно их влияние на демократа видит Трамп.
Он не имеет понятия, что они делают и что собираются натворить
Дональд Трамп, президент США
По словам Трампа, сейчас Байден находится под воздействием политиков. В пример глава Белого дома привел сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который 8 апреля выбыл из предвыборной гонки. Действующий президент США считает, что победа Байдена на выборах в 2020 году приведет страну к "краху на фондовом рынке". Он считает, что его конкурент может сократить финансирование полиции или упразднить данную структуру.
Трамп назвал закрытие школ из-за COVID-19 "политическим абсурдом".
Видео: YouTube / FOX News
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