В Белом доме считают, что от возвращения США в соглашение выиграют Россия и Китай.

Дональд Трамп раскритиковал идею Байдена вернуться в Парижское соглашение. Об этом американский лидер заявил во время брифинга с журналистами в Белом доме. Политик отметил, что предложение кандидата в президенты от Демократической партии США по возвращению в климатическое соглашение выиграют только КНР и Россия.

Они предлагают вернуться в несправедливое и уничтожающее рабочие места Парижское соглашение по климату, которое будет стоить нашей стране триллионы долларов Дональд Трамп, президент США

Глава Белого дома отметил, что вступление в Парижское соглашение сделает США конкурентными по отношению с другим странам мира.

Напомним, что Парижское соглашение подразумевает сокращение парниковых газов в атмосферу в 2030 году примерно на треть. Национальные планы по борьбе с климатическими изменениями в 2020 году планируют представить 84 страны. Некоторые государства уже начали внутренние процессы "по повышению амбиций".

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