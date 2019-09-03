В российском прокате снизилась доля отечественного кино

В период с мая по август число российских фильмов в прокате сократилось до 3,2 %.

В российском прокате до 3,2 % снизилась доля отечественного кино. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные "Бюллетеня кинопрокатчика".

В период с мая по август 2019 года сборы российских фильмов в кинотеатрах РФ и СНГ составили 551,7 млн рублей. Это в 2,9 раз меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Показатель является самым низким за последние четыре года.

Кроме того, почти в 3 раза упала посещаемость. С мая по август отечественные фильмы посмотрели лишь 2,5 млн зрителей (в 2018 году было 7,5 млн).

При этом была зафиксирована рекордная общая сумма сборов российского и иностранного кино — 19 млрд рублей. Особой популярностью в летний сезон пользовались "Мстители: Финал", "Алладин" и "Король Лев".

Ранее мы писали, что в российском бокс-офисе появился новый лидер.

Видео: YouTube / 100Top