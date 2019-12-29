Дольщики "Новой Скандинавии" отметили вклад Правительства в достройку долгостроя

Строительные работы осуществлялись под постоянным контролем вице-губернатора Николая Линченко и специалистов Комитета по строительству.

Дольщики "Новой Скандинавии" благодарны Правительству за помощь в строительстве долгостроя. Об этом сообщил Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Представители 72 семей смогли заехать в квартиры ЖК "Новая Скандинавия". Собственники отметили "личное участие" и "неравнодушие" к проблеме представителей власти. Куратору достройки ЖК, вице-губернатору Николаю Линченко и руководству Комитета по строительству вручили благодарственное письмо от лица инициативной группы.

Семьи бывших обманутых дольщиков празднуют сегодня победное завершение строительного марафона, а в 2020 году, когда будет достроен корпус 8-4 этот счастливый момент смогут пережить ещё 70 семей, которые получат свои долгожданные квартиры. - упоминается в благодарственном письме

ЖК "Новая Скандинавия" был в статусе "проблемного объекта" с 2014 года. Тогда строительные работы трех жилых домов осуществлялись крайне медленными темпами. Затем, в 2015 году застройщик прекратил строительство. В 2017 году Смольный начал контролировать работы – в тот момент удалось сдать 1 из 3 проблемных объектов. В 2019 году Комитет по строительству достиг договоренности о полном завершении строительства ЖК с новым застройщиком "БФА Девелопмент".

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Фото: сайт Правительства Санкт-Петербурга