Средний тариф на рынке города на Неве за шесть месяцев составил 5,2 тысячи рублей.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что доходность отелей Петербурга в первом полугодии упала на 78 %. Об этом свидетельствуют данные компании CBRE.

Эксперты отмечают, что в Петербурге все представители соответствующего сегмента пострадали от пандемии. Так, загрузка отелей снизилась на 38 пунктов по сравнению с показателями прошлого года.

В настоящий момент, средний тариф отелей в Петербурге составляет 5,2 тысячи рублей. При этом в 2019 году он ровнялся 9 тысячам рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге могут ввести платный въезд в центр.

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