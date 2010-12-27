В 2019 году доходы петербургского бюджета выросли на 37,5 млрд рублей

В 2019 году доходы составят 629,3 миллиарда рублей, расходы - 670,1 миллиарда рублей.

На заседании правительства председатель Комитета по финансам Алексей Корабельников сообщил о росте доходов петербургского бюджета.

Городская казна пополнилась на 37,5 миллиарда рублей больше (на 6,7%) от ранее утвержденной суммы. Налоговые и неналоговые доходы принесли в бюджет 21,8 миллиарда рублей, среди этой суммы налог на доходы от использования имущества, на прибыль организаций и на имущество организаций. Еще в бюджет пошли 15,5 миллиарда рублей федерального бюджета и 156 миллионов рублей от Ленинградской области.

Все заработанные деньги пойдут на социальные расходы города, в частности, на покупку зданий и помещений для поликлиник, на помощь онкобольным. Также будет компенсирована небольшая часть трат на создание музея "Ленрезерв".

В 2019 году доходы составят 629,3 миллиарда рублей, расходы - 670,1 миллиарда рублей.

Согласно данным Минфина и Центрального банка, Россия потенциально может погасить госдолг.

Фото: Piter.TV