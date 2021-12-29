Додон: Запад пытается использовать власти Молдавии в борьбе против России

Экс-президент оценил свободу действия местных властей от США.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад пытается использовать власти страны в борьбе против России. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала "Первый в Молдове". Он оценил ситуацию в республике. По мнению специалиста, сейчас на руководство оказывается давление извне.

Нас "накачивает" Запад, чтобы использовать против России. Это не наша повестка, но нас пытаются втиснуть в нее. Пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

По мнению Додона, сейчас республике важно сохранить прописанный в конституции нейтральный статус, так как государственная обороноспособность невысока. Политик сомневается в том, что у властей страны существует свобода в принятии решений по геополитическим вопросам. При этом Додон напомнил, что президент в первую очередь должен заботиться о национальных интересах своего народа, обеспечивать ему достойную жизнь, зарплату и пенсию, а только после этого "прислушиваться к дядюшке Сэму из-за рубежа". При этом он не видит поддержки антироссийской политики среди граждан Молдавии.

В феврале снизится стоимость российского газа для Молдавии.

Фото и видео: Facebook / Primul în Moldova

