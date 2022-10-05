Додон: Молдавии нужно отказаться от проевропейского внешнеполитического курса

Экс-глава Молдавии призвал сохранить стратегическое партнерств с КНР и РФ.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что республике нужно отказаться от проевропейского внешнеполитического курса. Об этом политик рассказал в эфире местного телеканала Moldova 1. Политик пояснил, что не верит в европейскую интеграцию как и то, что Кишинев когда-либо станет частью Евросоюза. Это мнение связано с тем, что Додон полагает, что самого ЕС не будет "через определенный промежуток времени".

… Потому что его экономически добивают партнеры. <...> ЕС не может больше существовать в этом виде, необходимо что-то менять. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Эксперт добавил, что Молдавия на текущий момент выглядит как телега, догоняющая европейский "поезд", но при этом страна теряет свои вагоны по дороге. Игорь Додон уточнил, что для республики важно сохранять государственный нейтралитет и поддерживать хорошие контакты со всеми мировыми участниками. В частности, политик назвал значимым сохранять стратегическое партнерство с КНР, РФ, Венгрией, Румынией и Турцией.

Экс-президент Молдавии назвал "Газпром" надежным партнером.

Фото и видео: YouTube / Primul în Moldova Translations