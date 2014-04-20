Дочь Уилла Смита призналась в полиаморных отношениях

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут и сказала, что она полиаморка во время передачи Red Table Talk.
Певица рассказала, что состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне. Она пояснила это тем, что моногамные отношения часто приводят к изменам, а полиаморные – более честные и открытые.
Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?
Уиллоу Смит
Девушка при этом отметила, что в своем кругу общения только она полиаморна.
В феврале Уилл Смит побывал на тренировке "Зенита" в Дубае.
Фото: Instagram / @willowsmith
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