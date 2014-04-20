  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дочь Уилла Смита призналась в полиаморных отношениях
Сегодня, 9:27
73
nastya960

Дочь Уилла Смита призналась в полиаморных отношениях

0 0

Певица рассказала, что состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне.

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут и сказала, что она полиаморка во время передачи Red Table Talk.

Певица рассказала, что состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне. Она пояснила это тем, что моногамные отношения часто приводят к изменам, а полиаморные – более честные и открытые.

Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?

Уиллоу Смит

Девушка при этом отметила, что в своем кругу общения только она полиаморна.

В феврале Уилл Смит побывал на тренировке "Зенита" в Дубае.

Фото: Instagram / @willowsmith

Теги: полиаморные отношения, уиллоу смит
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии