Дочь Уилла Смита призналась в полиаморных отношениях

Певица рассказала, что состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне.

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут и сказала, что она полиаморка во время передачи Red Table Talk.

Певица рассказала, что состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне. Она пояснила это тем, что моногамные отношения часто приводят к изменам, а полиаморные – более честные и открытые.

Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого? Уиллоу Смит

Девушка при этом отметила, что в своем кругу общения только она полиаморна.

В феврале Уилл Смит побывал на тренировке "Зенита" в Дубае.

Фото: Instagram / @willowsmith