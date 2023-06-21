Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые подтвердила свое новое имя и фамилию

Ши Доли выбрала не актерскую карьеру, она занимается хореографией.

Старшая дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта официально изменила свое имя и фамилию. Такой шаг публично подтвердился в ходе парижского показа модного дома от Изабель Марант, где 19-летняя девушка выступала в качестве хореографа. В пресс-материалах к мероприятию американка была указана как Ши Джоли, хотя изначально родители назвали ее Шайло Джоли-Питт.

Напомним, что Ши Доли в течение нескольких последних лет дистанцируется от наследия своего именитого голливудского отца. Достигнув совершеннолетия, девушка отказалась от двойной фамилии, оставив себе только материнскую — Джоли. Теперь же она изменила и имя, сократив полную версию до Ши. В прессе указали, что ситуация является подтверждением сложных отношений в звездной семье. После громкого развода в 2016 году пары их шестеро детей (Шайло, Вивьен, Нокс, Мэддокс, Пакс и Захара) практически перестали общаться с отцом. На текущий момент Шайло стала не первым ребенком, который публично продемонстрировал свою позицию в этом конфликте. Ранее усыновленные дети Джоли — Мэддокс и Захара — также открыто выражали поддержку матери.

Напомним, что ранее общественность уже потрясали шокирующие новости про Шайло. В 2014 году девушка сменила имя и стала именоваться Джоном, а в 2018 году она с разрешения родителей начала гормональную терапию по смене пола. Со временем Шайло снова поменяла своё решение — решила остаться девочкой и даже появлялась на публике в женственных нарядах.

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Фото: Piter.tv (ChatGPT Image)