В Смольном рассказали, как бесплатно воспользоваться перехватывающей автостоянкой

Выехать со стоянки необходимо до 24:00.

До конца 2021 года в Петербурге появится еще три "перехватывающих" автостоянки. Их откроют около станции метро "Рыбацкое", "Старая Деревня" и около железнодорожной станции "Царское Село". Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Отмечается, что расширение зоны платной парковки ведется с развитием сети перехватывающих автостоянок. Это позволит разгрузить центр города. Водители могут оставить свой личный транспорт и пересесть на общественный.

На данный момент в Петербурге открыты 17 подобных автостоянок на 1754 машиноместа. Они функционируют в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском и Фрунзенском районах.

Чтобы бесплатно воспользоваться "перехватами", необходимо заехать на автостоянку с 06:01 до 20:00, совершить поездку на общественном транспорте и оплатить ее с помощью "Подорожника" или транспортного приложения Единой карты петербуржца. После возвращения на автостоянку нужно приложить "Подорожник" или ЕКП к автоматизированной кассе оплаты и покинуть перехватывающую автостоянку до 23:59 текущих суток.

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Фото: Piter.TV