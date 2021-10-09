До 6 лет тюрьмы грозит участникам мурманской группы бутлегеров

ОПГ реализовывала в регионе продажу немаркированной алкогольной продукции.

В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы бутлегеров. ОБ этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Злоумышленники подозреваются по части 6 статьи 171.1 и части 4 статьи 180 УК РФ.

Следствие установило, что бизнесмен 1987 года рождения с июня по октябрь 2019 года организовал услуги клиентам за денежное вознаграждение. Мужчина обладал информацией о лицах, которые были заинтересованы в поставках немаркированной алкогольной продукции для розничной реализации. Для осуществления преступной деятельности была собрана группа, в которую помимо предприниматели вошли еще двое местных жителей (1978 и 1983 годов рождения).

Мужчина разыскивал нелегальных поставщиков алкоголя и занимался его доставкой в регион. Его сообщники отвечали за прием и хранение товара, а также дальнейший сбыт в торговых точках. Полиция провела около 20 обысков. Оперативники изъяли у злоумышленников более 9 тысяч бутылок с алкоголем. Сумма товара - порядка 2 млн рублей. Сейчас материалы расследования переданы в суд. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы до шести лет.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России