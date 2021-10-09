Житель Амурской области обманул "инвесторов" на 32 млн рублей

Мужчина неудачно "помог" клиентам в трейдерской торговле.

В Амурской области задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов РФ. Подозрение пало на 26-летнего местного жителя. В его отношении полиция возбудила пять уголовных дел. Мужчина нанес в общей сложности ущерб на 32 млн рублей.

Следствие считает, что злоумышленник занимался трейдерской деятельностью на одной из биржевых площадок. С августа 2019 года к нему стали обращаться знакомые, которые просили помочь заработать на торгах. С клиентами были заключены инвестиционные договоры и созданы личные аккаунты на бирже. Местный житель не успевал заниматься всеми клиентами, поэтому пользовался услугой "торгового советника". Эта услуга позволяет вести торговлю в автоматическом режиме. Такое решение повлекло за собой большие убытки для граждан. Подозреваемый скрыл от потерпевших ситуацию и перевел все активы с аккаунта на собственный. Он рассказал оперативникам, что рассчитывал заработать и вернуть людям деньги. Однако из-за нарушения правил биржи площадка заблокировала его аккаунт. Преступник решил покинуть город и перестал связываться с клиентами.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

