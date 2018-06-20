В среду в Петербурге ожидается до 21 градуса тепла

Осадков 24 апреля не предвидится.

В среду, 24 апреля, петербуржцев ждет по-весеннему теплый день. Об этом сообщает городское управление МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков.

В этот день температура воздуха будет варьироваться от 18 до 21 градуса тепла. Осадков при этом не ожидается. Редкие порывы ветра будут колебаться от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление в течение дня почти не изменится.

Отметим, что на берегу Финского залива будет немного прохладнее – около 15 градусов тепла.

Ранее мы писали, что на месте судебного квартала в Петербурге построят парк по подобию "Зарядья".

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