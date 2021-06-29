  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До 15% офисов освободятся после переезда "Газпрома" в Лахту
Сегодня, 18:09
316
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

До 15% офисов освободятся после переезда "Газпрома" в Лахту

0 0

Согласно данным на текущий ноябрь, в собственности или аренде "Газпрома" и его сателлитов порядка 890 тыс. квадратных метров офисных помещений.

В Петербурге могут освободиться более 15% офисов, если сотрудники "Газпрома" переедут в "Лахта Центр", а работники "Газпром Нефти" — в общественно-деловой центр на Охтинском мысе. 

Как спрогнозировали специалисты консалтингового агентства "Николиерс", это может произойти в период 2027-2028 гг. В "Лахте" могут разместиться 10-14 тыс. сотрудников, если считать, что 15-20 квадратных метров на человека. 

Эксперты считают, что рыночная вакантность офисов увеличится до 14-15%, если "Газпром" освободит 210 из 646,2 тыс. кв. м. При этом отмечается, что компания может освободить не все офисы сразу. Так, эти помещения могут занять структуры компании, их подрядчики и партнеры. Вакантность в этом случае останется в диапазоне 9-10% и сохранится на этом уровне. 

Согласно данным на текущий ноябрь, в собственности или аренде "Газпрома" и его сателлитов порядка 890 тыс. квадратных метров офисных помещений. Это 23% от общего объёма офисной недвижимости Петербурга.

Фото: Piter.tv
 

Теги: газпромы, недвижимость, офисы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии