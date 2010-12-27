Дмитрий Никулин вручил заведующему кардиологическим отделением Валерию Сукончику благодарность губернатора Ленобласти

Его высокий профессионализм, самоотверженный труд, а также доброжелательность и внимание к пациентам вызвали заслуженный авторитет и уважение среди коллег и жителей Выборга и района.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, заместитель главы районной администрации Леонид Пономарев, управляющий делами администрации муниципального образования Андрей Голобородько поздравили заведующего кардиологическим отделением Выборгской межрайонной больницы Валерия Сукончика с 60-летием.

В рамках неформальной встречи за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения врачу-кардиологу была вручена благодарность от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Напомним, весной 2017 года Валерий Сукончик был выдвинут коллективом ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница" для участия в проекте электронная "Доска почета" (http://www.vbglenobl.ru/node/29106).

Ранее он неоднократно поощрялся грамотами комитета по здравоохранению Ленинградской области, управления здравоохранения МО "Выборгский район" Ленинградской области и др.

Его высокий профессионализм, самоотверженный труд, а также доброжелательность и внимание к пациентам вызвали заслуженный авторитет и уважение среди коллег и жителей Выборга и района.

Отметим, уже в течение трех лет, признавая заслуги высоких профессионалов, добросовестных тружеников, общественных активистов, трудовые коллективы вместе с руководителями выборгских организаций различных сфер деятельности выдвигают лучших из лучших на районную Доску почета.

Для занесения на "Доску почета" деятельных сотрудников организаций, инициативных и ответственных жителей города и района, независимо от статуса и трудового стажа, необходимо обратиться в пресс-службу администрации МО "Выборгский район" по телефону: 8 (81378) 2-18-02 или прислать заявку на эл. почту: pr@vbgregion.ru.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО