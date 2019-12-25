Дмитрий Никулин и Николай Шишкин поздравили жителей с Днем народного единства

Сегодня, 4 октября отмечается праздник – День народного единства. С праздником жителей Выборгского района поздравили глава Выборгского района Дмитрий Никулин и исполняющий обязанности главы районной администрации Николай Шишкин.

Сердечно поздравляем вас с одним из главных праздников России - Днем народного единства!

Во все времена сила и могущество нашей страны были основаны на единстве народа, сплоченности и патриотизме, стремлении к добру и справедливости. Люди разных национальностей, разного вероисповедания и социальной принадлежности защищали свободу и независимость нашей Родины, строили государственность, выстраивали нравственные идеалы и ценности. Наши предки вписали немало ярких и содержательных страниц в историю страны, передавая из поколения в поколение традиции беззаветного служения Отчизне.

Мы свято чтим историю России. Обращаясь к прошлому, мы извлекаем из него уроки, опираемся на великие ценности российского общества. В наших умах и сердцах укрепляется понимание того, что только в единстве мы сумеем справиться с любыми трудностями, решить самые сложные задачи и достичь высоких целей. Любые преграды преодолимы, если каждый человек осознает свою личную ответственность за судьбу родной земли.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, всеобщего согласия, стабильного благополучия. Уверены, что народное единство всегда будет основой нашего бытия, будущих свершений и побед во славу Выборгского района, Ленинградской области и великой России!

Пусть растут под мирным небом наши дети, пусть каждый день озаряется добрыми надеждами и новыми достижениями.

С праздником!

Глава МО "Выборгский район"

Д.Ю. Никулин

И.о. главы администрации МО "Выборгский район"

Н.А. Шишкин