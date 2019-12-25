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Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили учителей с профессиональным праздником
Сегодня, 9:17
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Veskathy

Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили учителей с профессиональным праздником

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Piter.TV публикует официальное поздравление главы Выборгского района и главы районной администрации.

Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя. С профессиональным праздником работников сферы образования поздравили глава Выборгского района Дмитрий Никулин и глава районной администрации Геннадий Орлов. 

Всемирный день учителя – дата, объединяющая всех работников сферы образования. В Выборгском районе их насчитывается более четырех с половиной тысяч человек. 

Ваш кропотливый труд и высокий профессионализм - залог высокого качества образования. На вас возложена серьезная ответственность, ведь от педагогов напрямую зависит, насколько успешны будут наши дети в учебе и в жизни.

Тридцать два молодых специалиста в этом году впервые переступили порог школы или детского сада в качестве учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования. Пусть этот путь будет для вас интересным, пусть его освещает радость достижений и побед.

Традиции и ярчайшие достижения всегда были признаком сферы образования  Выборгского района. Среди наших педагогов немало победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства. 

Уважаемые работники сферы образования, сегодня ваш колоссальный труд приобретает все большее значение. Ваш вклад в развитие нашего района и его будущее неоценим.

Счастья вам, успехов и профессионального роста. Работайте с удовольствием. С праздником вас, с Днем учителя!

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин

Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов

Ранее мы написали о том, что администрация Выборгского района взяла под контроль вопрос о массовой гибели рыбы.

Фото: culture.ru

Теги: выборг, день учителя
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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