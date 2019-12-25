Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили учителей с профессиональным праздником

Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя. С профессиональным праздником работников сферы образования поздравили глава Выборгского района Дмитрий Никулин и глава районной администрации Геннадий Орлов.

Всемирный день учителя – дата, объединяющая всех работников сферы образования. В Выборгском районе их насчитывается более четырех с половиной тысяч человек.

Ваш кропотливый труд и высокий профессионализм - залог высокого качества образования. На вас возложена серьезная ответственность, ведь от педагогов напрямую зависит, насколько успешны будут наши дети в учебе и в жизни.

Тридцать два молодых специалиста в этом году впервые переступили порог школы или детского сада в качестве учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования. Пусть этот путь будет для вас интересным, пусть его освещает радость достижений и побед.

Традиции и ярчайшие достижения всегда были признаком сферы образования Выборгского района. Среди наших педагогов немало победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства.

Уважаемые работники сферы образования, сегодня ваш колоссальный труд приобретает все большее значение. Ваш вклад в развитие нашего района и его будущее неоценим.

Счастья вам, успехов и профессионального роста. Работайте с удовольствием. С праздником вас, с Днем учителя!

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин

Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов