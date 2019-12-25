Администрация Выборгского района взяла под контроль вопрос о массовой гибели рыбы

По результатам исследований, пробы воды соответствуют норме.

30 сентября состоялось заседание противоэпизоотической комиссии Выборгского района. Предметом обсуждения стал массовый замор рыбы в устье реки Гороховки вблизи поселка Советский.

В ходе заседания главный инженер по экологии ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" Михаил Шалаев сообщил, что сразу после получения информации о гибели рыбы, сотрудники ведомства провели обследования и взяли пробы воды.

По словам специалистов, результаты проведенных исследований находились в пределах нормы. Причин для данного происшествия обнаружено не было. Также он отметил, что на предприятии регулярно ведется экологический мониторинг. Соблюдение всех необходимых норм подтверждается актами проверок природоохранных органов и лабораторными исследованиями, которые проводят сторонние лицензированные организации.

В ходе заседания участники выработали меры по формированию в районе оперативного информирования всех служб в подобных случаях.

Ранее мы сообщили о том, что Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан с Днем пожилых людей.

Фото: администрция МО "Выборгский район"