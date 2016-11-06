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Дмитрий Ларин: ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом - нормально

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7 декабря в Петербурге прошла -третья ежегодная smm конференция IGCONF 2017. Одним из спикеров мероприятия оказался Дмитрий Ларин. Корреспонденты Piter.TV узнали у блогера о его отношении к участии российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Напомним, что Международный олимпийский комитет дисквалифицировал и не допустил Россию к участию в Олимпиаде в Южной Корее.  Однако, наши спортсмены могут принять участие в играх под нейтральным флагом.

В этом случае спортсменам придется выступать под белым флагом с олимпийскими кольцами, выходить под гимн композитора Спироса Самараса, и форма в этом случае у сборной тоже  заменится на нейтральную.  

Дмитрий Ларин прокомментировал открывающуюся перспективу. Оказывается, видеоблогер в детстве был связан со спортом и прекрасно понимает сложившуюся ситуацию:

Ну отказали и отказали. Конечно, стоит участвовать. Я бы участвовал. Я исхожу чисто из своих соображений. У меня у самого есть разряд по лыжным гонкам.  Если, например, моя школа не едет, потому что не было финансирования, а такие ситуации бывают в сельских школах, то мы собираемся с ребятами, скидываемся на УАЗик , чтобы принять участие – это нормально.

Дмитрий Ларин

Блогер призывает российскую сборную, во что бы то ни стало, ехать под нейтральным флагом.

Видео: Piter.TV

Вера Иптышева, Дарья Молчанова, Мила Сосновцева

Теги: дмитрий ларин , сборная , участие российских спортсменов в олимпиаде под нейтральным
Категории: Спорт Новости СПб Лента новостей

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