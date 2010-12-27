Дмитрий Козак исключил возможность своего выдвижения в губернаторы Петербурга

Вице-премьер посчитал Беглова достойным кандидатом.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что не намерен выдвигаться на выборы губернатора Санкт-Петербурга, сообщает 30 октября "Интерфакс".

Козак отметил Александра Беглова, как достойного кандидата при условии, что он выдвинется. Также чиновник подчеркнул, что врио губернатор обладает большим опытом управления городским хозяйством, что так необходимо большому городу.

Напомним, что после отставки Георгия Полтавченко временно исполняющим обязанности назначили Александра Беглова. Сам он пока не делал никаких заявлений, однако есть сведения, что он может пойти на выборы самовыдвиженцем. Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в следующем году.

Ранее Piter.tv писал, что Беглов просит чиновников как можно скорее расселить коммуналки.