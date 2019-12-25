Дмитрий Чернышенко: Россия готова обеспечить меры безопасности на Евро-2020

В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча турнира.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко выступил с заявлением о подготовке России к Евро-2020 на заседании координационного совета. Оно прошло в пятницу, 13 марта, в Санкт-Петербурге.

"Координационный совет констатирует полную готовность к проведению чемпионата Европы в 2020-м году. Это не просто слова. Нет никаких сомнений, что Россия готова к турниру. Слухи о переносе? Мы ориентируемся на официальную информацию от УЕФА и готовы к любому развитию событий. Мы обеспечим все меры для отсутствия распространения вируса" - цитирует Чернышенко "РИА Новости".

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена" пройдут четыре матча Евро-2020 - три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня) и одна встреча в рамках четвертьфинала (3 июля).

Ранее стало известно, что 17 марта УЕФА проведет видеоконференцию для обсуждения ситуации с коронавирусом. По ее итогам будет принято решение о проведении Евро-2020 в назначенные сроки.

Фото: Официальный сайт РПЛ