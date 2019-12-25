Во Всеволожске построят здание прокуратуры почти за 96 миллионов рублей

Здание будет иметь три этажа.

Для всеволожской прокуратуры построят новое здание. Информация опубликована на сайте государственных закупок.

До конца 2021 года во Всеволожске достоят здание прокуратуры стоимостью почти 96 миллионов рублей.

Начальная цена контракта составила 95 миллионов 819 тысяч рублей. Строит трехэтажное здание площадью 1490 кв. метров ООО "Куб-строй". Здание рассчитано на 39 сотрудников, оно будет иметь "сложный силуэт, максимально приближенный к квадрату". Также в прокуратуре будет подвал, где расположится серверная.

Ранее стало известно, что у "Ладожской" построят жилой дом с гостиницей.

Фото: Piter.tv