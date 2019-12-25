Для выборгских туристов открыты виртуальные 3D-туры

Желающие посетить Выборг и Выборгский район теперь могут сделать это дистанционно. МО запустило уникальный проект 3D-туров, которые визуально ничем не отличается от настоящей прогулки. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Так, онлайн-пользователи смогут увидеть панорамы города, памятников, парков, музеев и даже ресторанов в формате 360°. Для этого нужно зайти на портал, созданный работниками Городского информационного центра.
Отметим, что Выборг имеет богатейшее историческое наследие: здесь находятся более 300 различных культурных объектов. Среди самых известных - Выборгский замок, Старая Ратуша, Часовая башня, Круглая башня, Анненские укрепления, библиотека Алвара Аалто, парк Монрепо, выставочный центр "Эрмитаж-Выборг".
Ранее мы рассказали о том, что Выборг вошел в тройку победителей конкурса "Земля героев".
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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