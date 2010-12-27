Для болельщиков ЧМ-2018 предоставят бесплатные поезда по России

Для болельщиков футбола запустят бесплатные поезда, для свободного перемещения между городами проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил 31 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Также Медведев подчеркнул, что раньше такого не было. Известно, что Россия большая страна по территории, и между городами, которые проводят чемпионат, значительные расстояния.
"Мы запустим специальные поезда, в которых смогут ездить болельщики из одного города в другой город, следуя за своей любимой сборной, за своей командой. Ну и, соответственно, эти поезда тоже будут для болельщиков бесплатными", – сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.