Для болельщиков ЧМ-2018 предоставят бесплатные поезда по России

По России запустят бесплатные поезда для болельщиков Чемпионата Мира по футболу.

Для болельщиков футбола запустят бесплатные поезда, для свободного перемещения между городами проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил 31 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Также Медведев подчеркнул, что раньше такого не было. Известно, что Россия большая страна по территории, и между городами, которые проводят чемпионат, значительные расстояния.

"Мы запустим специальные поезда, в которых смогут ездить болельщики из одного города в другой город, следуя за своей любимой сборной, за своей командой. Ну и, соответственно, эти поезда тоже будут для болельщиков бесплатными", – сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.