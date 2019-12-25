Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу Лаврова и Кулебы

Встреча глав МИД РФ, Украины и Турции пройдет в Анталье.

Выстроилась длинная очередь из аккредитованных журналистов на трехстороннюю встречу российского, украинского и турецкого министров по иностранным делам Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу. Ролик в собственном Telegram-канале опубликовали представители "РИА Новостей". В СМИ уточнили, что мероприятие проводится на территории Антальи. По непроверенным сведениям, заявку на аккредитацию подали порядка 200 человек.

Известно, что трехсторонние переговоры глав МИД Турции, России и Украины запланированы впервые, после начала проведения РФ специальной военной операции на Украине. Ранее лидер страны Владимир Путин заявил общественности о том, что Москва встала на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевской власти. Минобороны РФ занимается "демилитаризацией и денацификацией Украины".

Эрдоган назвал нападки на студентов и деятелей культуры из РФ проявлением фашизма.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

