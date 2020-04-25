Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин

Об этом журналистам поведали в пресс-службе Нижегородской митрополии.

В субботу, 25 апреля, стало известно, что согласно предписанию местного отделения Роспотребнадзора на карантин до 30 апреля закрылся Дивеевский монастырь в Нижегородской области.

Как рассказали в пресс-службе Нижегородской митрополии, причиной этому стал обнаруженный коронавирус COVID-19 у сестер, проживающих на территории монастыря. У них также подтверждено воспаление легких.

Отмечается, что на фоне разразившейся болезни ограничен въезд в село Дивеево.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге из-за коронавируса на карантин закрыли роддом №18 на проспекте Солидарности. В роддоме временно не принимают новых рожениц, выписка проходит в плановом режиме.

Видео: YouTube / Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь