Дистанционный мониторинг здоровья: как цифровые технологии Сбера помогают заботиться о здоровье жителей Мурманской области

В основе программы — дистанционный мониторинг важных показателей здоровья взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, а также детей до 17 лет с отитами.

В рамках Международного Арктического форума Андрей Чибис представил Президенту первые результаты программы дистанционного мониторинга здоровья.

С января 2025 года во всех поликлиниках Мурманской области реализуется программа дистанционного мониторинга здоровья жителей региона. Она проводится Правительством региона совместно со Сбером и ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России и направлена также на проведение исследований для разработки стандарта арктической медицины.

За первые два месяца к программе подключились более 2,5 тысяч пациентов. Мониторинг проводят врачи поликлиник, которые прошли специальное обучение. У 72% подключенных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже компенсировалось состояние здоровье.

В Мурманской области внедряются новые технологии медицинского обслуживания, учитывающие особенности климата и условия проживания в Арктике. Этот проект помогает заботиться и сохранять здоровье жителям области, своевременно выявлять и предотвращать заболевания, а также закладывает основу для дальнейшего развития цифрового здравоохранения в регионе. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Запуск программы дистанционного мониторинга здоровья стал важным шагом на пути к развитию арктической медицины и улучшению состояния здоровья и качества жизни жителей Мурманской области. Тысячи людей уже используют наши технологии, умные устройства. Если врач видит отклонения предоставленных данных от нормы, он связывается с пациентом и предпринимает необходимые меры. Дистанционный мониторинг уже сегодня помогает нормализовать состояние пациентов, снизить риски развития осложнений, сократить количество случаев потери работоспособности, госпитализации и вызов скорой помощи. Реализация проекта также позволит выявить влияние факторов особой климатической зоны на показатели здоровья и формирование новых лечебно-диагностических подходов для включения в стандарт медицины в Арктической зоне. Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка

В основе программы — дистанционный мониторинг важных показателей здоровья взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, а также детей до 17 лет с отитами. Удалённое наблюдение происходит на цифровой платформе медицинской компании СберЗдоровье с применением специальных устройств, предоставляемых пациентам бесплатно в медицинских учреждениях.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями используют "умные" тонометры СберЗдоровья, которые автоматически передают результаты измерений давления и пульса; дети с ЛОР-заболеваниями — Умную камеру здоровья, которая позволяет в рамках-онлайн консультации делиться с врачом изображениями внутренних полостей ушей горла и носа. Пациенты с сахарным диабетом используют глюкометры и передают данные на платформу самостоятельно или с помощью роботизированного обзвона.

В рамках форума также состоялось подписание трехстороннего соглашения о развитии партнерства между Сбербанком, Правительством Мурманской области и НМИЦ им. В.А. Алмазова. Оно направлено на развитие арктической медицины в регионе и реализации совместных проектов в сфере цифровой трансформации здравоохранения Мурманской области.

Фото: сайт президента РФ