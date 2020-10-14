Диспансеризацию в Петербурге в 2021 году пройдут 1,5 миллиона горожан

На диспансеризацию надо записываться.

C понедельника, 26 апреля, в Петербурге возобновилась диспансеризация и профилактические осмотры. В этом году их должны пройти почти 1,5 млн петербуржцев. Из них 600 тыс. — граждане старше 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Диспансеризация была приостановлена из-за правительственных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. На осмотр нужно записываться: либо через портал "Здоровье петербуржца", либо в регистратуре поликлиники. Запись будет действовать до тех пор, пока сохраняется установленный режим санитарных ограничений.

В этом году диспансеризацию могут пройти граждане 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годов рождения, а также старше 40 лет. Напомним, пройти обследование можно бесплатно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что от коронавируса привились более полумиллиона петербуржцев.

Фото: Piter.TV