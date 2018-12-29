Disney снимет киноверсию мультфильма "Горбун из Нотр-Дама"

Мюзикл, как и мультфильм, будет основан на романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

Disney начал сьемки киноадаптации по мотивам мультфильма "Горбун из Нотр-Дама" 1996 года, Об этом сообщает издание Deadline.

Мюзикл, как и мультфильм, будет основан на романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". В произведении все происходит в 1482 году, и его главный герой - собор Нотр-Дам-де-Пари. В мульте "Горбун из Нотр-Дама" концовка более оптимистична, чем в романе. Музыкальное сопровождение проекта напишут Стивен Шварц и Алан Менкен.

Cценарием займется Дэвид Генри Хван, а продюсером будет Джош Гэд. Есть слухи, что именно он снимется в роли Квазимодо. Также стало известно, что Netflix снимает экранизацию "Собора Парижской Богоматери" с Идрисом Элбой в главной роли.

Ранее сообщалось, что зрители Netflix устроили опасный челлендж по мотивам фильма "Птичий короб".

Видео : Youtube.