Директор магазина в Кемерове избила женщину, заподозрив ее в краже кофе

Конфликт попал на запись с камеры видеонаблюдения.

Директор магазина в российском городе Кемерове избила женщину, заподозрив посетительницу в краже кофе. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". Инцидент, произошел 14 ноября и попал на запись с камеры видеонаблюдения. В кадре заметно, что сотрудница кидала потерпевшую на стойки с продукцией, а затем выволокла покупательницу волоком из торгового помещения. В настоящее время в отношении злоумышленницы Следственным комитетом РФ по региону ведется уголовное дело по статье за хулиганство. Пострадавшая призналась, что положила банку с кофе в сумку, но отметила, что собиралась за нее заплатить.

Перед кассой все равно бы достала, когда за карточку полезла. Директор подумала, что я хотела украсть. Еще даже до кассы не дошла, начала меня избивать при покупателях. Какое они имеют право так себя вести? посетительница магазина

Сама сотрудница магазина после заседания заявила, что виноватой себя не считает, так как факт кражи в действительности был. Женщина пояснила, что видела, как потерпевшая прятала банку с кофе, хотя потом сказала о том, что у нее в вещах ничего нет.

Факт драки был, я не отрицаю, она упала, потому что была пьяная. Единственное, в чем я виновата, это в том, что маленько переусердствовала. Все. сотрудница магазина

Ранее Заводской районный суд Кемерова на заседании от 22 ноября отказался арестовывать директора магазина, после чего отпустил фигурантку расследования под подписку о невыезде.

В Томской области задержан грабитель, который представился следователем.

Фото и видео: 360.ru