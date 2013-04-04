В Томской области задержан грабитель, который представился следователем

Полиция поймала грабителя, который притворялся сотрудником СК РФ.

Российские правоохранительные органы по Томской области задержали подозреваемого в разбое. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк через социальные сети. Известно, что злоумышленник познакомился с местным жителем из административного центра региона. Тот пригласил подозреваемого к себе домой. В ходе общения гость показал служебное удостоверение сотрудника Следственного комитета, а затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от хозяина квартиры денежные средства.

Потерпевший отдал наличные и мобильный телефон. Тот зашел в личный кабинет потерпевшего в банковском приложении и перевел себе его средства, а затем скрылся. Мужчина обратился в полицию. пресс-служба МВД РФ

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого по адресу проживания. Фигурантом расследования оказался ранее судимый мужчина. В ходе обысков у подозреваемого обнаружено два поддельных служебных удостоверения от силовых структур, автомобильная визитка, набор водяных знаков и голограмм федеральных ведомств с внешними признаками подделки. Также найдены фотографии местного жителя в форменном обмундировании, пистолет, наручники. Изъятое направлено на экспертизу. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Мужчина сейчас отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа