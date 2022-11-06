Директор компании в Забайкалье не выплатил работникам около 60 млн рублей

Старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников рассказал о проверке, проведенной после публикации в СМИ.

На территории Забайкальского края руководитель одной из компаний "заработал" уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ за то, что задолжал 234 сотрудникам 60 миллионов рублей, имея в реальности возможность платить потерпевшим заработную плату. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Прокуратуры. Известно, что надзорное ведомство провело проверку информации, которая ранее распространилась по местным СМИ.

Работодателю внесено представление об устранении нарушений, в интересах работников направлены иски, а само общество оштрафовано. пресс-служба прокуратуры по Забайкалью

Специалисты установили, что бизнесмен, имея финансовую возможность выплатить работникам заработную плату, не исполнил данную обязанность. В прокуратуре пояснили, что речь идет о полной невыплатах работинкам компании на срок, превышающей два месяца. Дополнительно генеральному директору общества внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура направила в судебную инстанцию исковые заявления о взыскании в пользу работников невыплаченной заработной платы. Также Государственная инспекция труда в Забайкальском крае привлекла общество к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

У петербургской организации изъяли 50 кг щупальцев кальмара и 100 кг мяса мидий без указания срока годности.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Забайкальского края