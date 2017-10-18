Директор гимназии где училась Бузова сказала, что не гордится своей выпускницей

Бывший директор гимназии, где училась Ольга Бузова, поделилась, что не гордится своей выпускницей

Директор гимназий Татьяна Зорина рассказала о конфликте с ведущей "Дома-2" и выпускницей учебного заведения Ольгой Бузовой. Об это 18 октября сообщила "Комсомольская правда"

Зорина рассказала, что конфликт начался, когда после появления Бузовой на скандальном проекте, на порог школы пришли журналисты. Директор не пустила их, и интервью о восходящей звезде давать не стала. "После этого Оля начала сочинять гадости. Человека всегда видно насквозь. Мне обидно, что у нас такая выпускница. У нее очень хорошая голова, она могла бы многого добиться в жизни, но пошла не тем путем", — сказала директор.

Одноклассники звезды рассказывают, что она с детства рвалась на сцену, просила главные роли в спектаклях и мечтала быть похожей на Бритни Спирс. Преподаватель по английскому также рассказала, что в детстве в Бузовой не было пошлости, лишь один раз Оля пришла в школу с голым пупком.

Восходящая певица не появляется на встречах одноклассников, как и в школе, которую она окончила в 2002 году.

Видео: instagram / buzova86

