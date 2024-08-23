Деятельность курьера мошенников, причастного к четырём аферам, пресекли полицейские Москвы

Полиция раскрыла подробности криминальной деятельности подозреваемого в столице.

Российские правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность курьера, который помогал мошенниками. Подозреваемый причастен к четырем криминальным эпизодам. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции по Москве. В районе Солнцево в результате оперативно-розыскных мероприятий специалисты вышли на след преступника. Известно, что мужчина похитил у 76-летней местной жительницы, проживающей на Волынской улице, 270 тысяч рублей. Как только он забрал у пожилой женщины денежные средства, то вышел на улицу, где его и задержали сотрудники МВД.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. На время их расследования криминальному посыльному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. пресс-служба МВД РФ по столице

Телефонные мошенники позвонили пенсионерке и убедили ее отдать свои сбережения под предлогом обеспечения их безопасности. За наличными средствами злоумышленники отправили нанятого через сеть Интернет 50-летнего мужчину. Тот в дальнейшем должен был перевести полученные финансы аферистам. При этом себе он должен был оставить небольшой процент от суммы в качестве материального вознаграждения. Но в схему вмешались оперативники, которые изъяли похищенное и вернули деньги потерпевшей. Позже полиция установила еще три аналогичных инцидент с участием подозреваемого.

В ходе дальнейшей работы с задержанным курьером полицейские установили, что ранее он поучаствовал ещё в трёх аналогичных преступлениях. Установлено, у обманутой мошенниками 63-летней жительницы Южнопортового района столицы он забрал 210 тысяч рублей, а у двух жительниц Капотни в возрасте 77 и 79 лет похитил в общей сумме 245 тысяч рублей.

Полицейские задержали поджигателей двери на Стародеревенской улице.

Фото и видео: МВД Медиа