Девять пригородов и парков под Петербургом получат статус особо охраняемых

Губернатор Санкт-Петербурга указал следить за девятью природными зонами, нуждающимися в особой охране.

Губернатор Петербурга Георги Полтавченко подписал указ о придании статуса особо охраняемых объектов девяти пригородам и паркам Северной столицы. “Повезло” Тарховский мысу, лесопарку Гагарка и Пухтоловой горе, береговому уступу “Серово”, а также некоторым объектам, находящимся в Пушкине: Баболовскому парку, Юнтоловскому лесопарку в Приморском районе и Левашовскому лесу.

В ближайшее время на территории вышеуказанных объектов будет ограничена хозяйственная деятельность, а также предоставление земельных участков. По действующему Экологическому кодексу, признанные комплексы становятся особо охраняемыми после масштабного экологического обследования. Экспертиза будет проведена на общей площади около девяти тысяч гектар. На участках будут следить не только за природными памятниками и заказниками, но и за ботаническими садами и дендрологическими парками.

Напомним, что Санкт-Петербург уже включил в список особо охраняемых объектов более 15 природных зон.До 2025 года планируется создание еще восьми охраняемых территорий.