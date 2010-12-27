Девушка погибшего на теплоходе "Пётр Чайковский" рассказала о причине трагедии

Каюта могла загореться из-за углей для кальяна.

Пожар на теплоходе "Петр Чайковский" в Петербурге 22 августа произошел из-за кальяна. Горящие угли разбросал член экипажа во время застолья со своим знакомым, об этом рассказала девушка погибшего, сообщило "78.ru".

Пожар произошел утром 22 августа в 5:30. Теплоход был пришвартован на Октябрьской набережной. В результате ЧП погиб один человек, им оказался 24-летний механик судна Андрей.

По словам девушки погибшего, Андрей работает на теплоходе уже около четырех лет. Молодой человек страдал от стресса из-за сложностей на работе и проблем в личной жизни. Минувшей ночью механик решил выпить со своим знакомым в каюте. Девушка сказала, что Андрей начал "буянить", брать горящие угли из кальяна и все разбрасывать, что привело к пожару. Виктория сообщила, что пара могла стать родителями.

Ранее Piter.TV передал, что на Складской улице загорелось производство свечей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу