В Петербурге 8-летняя девочка проломила череп, упав с высоты на детской площадке

Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В воскресенье, 6 июня, в Детскую городскую больницу №1 попала 8-летняя девочка, которая упала с высоты 1,5 метров на детской площадке. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 18:30 возле дома №27/2 на улице Тамбасова. Пострадавшую госпитализировали с очаговой травмой головного мозга, переломом основания черепа в задней черепной ямке в тяжелом состоянии.

Семья, в которой проживает девочка, полная, на учете не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

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