16-летняя петербурженка отравилась психотропами

Вечером вторника, 11 июля, из квартиры одного из домов по Славянской улице была госпитализирована 16-летняя петербурженка с отравлением психотропными веществами. Об этом стало известно Piter.TV.
Пострадавшую в неадекватном состоянии обнаружила её мать. Девочка помещена на хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.
Подросток нигде не учится и не работает, состоит на учёте в ОДН в Ростовской области с мая 2023 года. Проживает с матерью, родители в разводе.
Ранее мы сообщили о том, что спасённые из Верхнего Суздальского озера подростки скончались.
Фото: Piter.TV
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