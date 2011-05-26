16-летняя петербурженка отравилась психотропами

Девочку в неадекватном состоянии обнаружила её мать.

Вечером вторника, 11 июля, из квартиры одного из домов по Славянской улице была госпитализирована 16-летняя петербурженка с отравлением психотропными веществами. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшую в неадекватном состоянии обнаружила её мать. Девочка помещена на хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.

Подросток нигде не учится и не работает, состоит на учёте в ОДН в Ростовской области с мая 2023 года. Проживает с матерью, родители в разводе.

Ранее мы сообщили о том, что спасённые из Верхнего Суздальского озера подростки скончались.

Фото: Piter.TV