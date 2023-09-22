Петербургская школьница перевела мошенникам 50 тыс. рублей с карты отца

Личность афериста сейчас устанавливают.

Девятилетняя жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников, переведя им 50 тысяч рублей с банковской карты отца. Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", инцидент произошел после того, как девочка увидела в одном из Telegram-каналов предложение "заработать" игровую валюту, выполняя задания.

Злоумышленник, выдав себя за представителя игры, попросил ребенка узнать баланс родительской карты. Школьница спросила отца, который, не заподозрив подвоха, показал ей приложение банка с суммой 219 тысяч рублей на счету. Девочка отправила скриншот мошеннику, после чего получила указание перевести все деньги на указанный номер. К счастью, ребенок перевел только 50 тысяч рублей.

Отец заметил пропажу средств после получения уведомления о списании и сразу заблокировал карту. Сейчас полиция проводит проверку по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ), устанавливая личность афериста.

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Фото: Piter.TV