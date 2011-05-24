Детям в курортном лагере Петербурга рассказали о кибербезопасности

Помощник прокурора Юлия Грибанова объяснила правила безопасного поведения в интернете.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга организовала образовательное мероприятие по основам кибербезопасности для детей, отдыхающих в местном оздоровительном лагере. Занятие прошло в рамках летней оздоровительной кампании, о чем сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Помощник прокурора Юлия Грибанова провела для участников лагеря разъяснительную беседу о потенциальных рисках в цифровом пространстве. В ходе занятия особое внимание уделили правилам безопасного использования мессенджеров, социальных сетей и онлайн-игровых платформ. Эксперт подчеркнула необходимость защиты конфиденциальной информации, включая финансовые данные родителей.

Мероприятие было организовано в интерактивном формате, предполагающем активное взаимодействие с аудиторией. Дети получили возможность задать интересующие вопросы и разобрать практические ситуации, с которыми можно столкнуться в интернете.

Ранее сообщалось, что в детском лагере "Военмех" в Рощино у персонала обнаружили инфекцию.

Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга