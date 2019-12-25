Детскую больницу имени Филатова оштрафовали за санитарные нарушения

Учреждению придется выплатить 100 тысяч рублей.

Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей СПб ГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 5 имени Н.Ф. Филатова" за санитарные нарушения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Санитарно-эпидемиологическое расследование в больнице провели еще в августе, тогда специалисты выявили перекрест потоков поступающих пациентов и удаления обеззараженных отходов из грязной зоны санитарного пропускника в отделении реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, помещение предоперационной в реанимационном зале использовалось не по прямому назначению, а как кабинет с холодильником для хранения крови и ее компонентов и оборудованием для лабораторных исследований. Также специалисты обнаружили сотрудников, носящих СИЗ не по правилам: маски использовались вместо респираторов, высоких бахил не было, кто-то закатывал рукава на одноразовом медицинском халате, кто-то работал в многоразовом медицинском халате. Нарушения нашли также в ведении журналов, сборе грязного белья.

Защитник в суде пояснил, что действительного пересечения упомянутых потоков не случалось, а после каждого выноса грязного белья помещения обрабатывалось. Кабинет с "кровью" вовсе защитили, отметив, что его оборудование может быть жизненно необходимым для оказания помощи ребенку, которого увозят в операционную. Журналы, по словам защитника, заполнили во время проверки, а мешки с грязным бельем не мешали проведению влажной уборки.

Ранее мы писали, что 100 тысяч петербуржцев планируют привить от коронавируса в ближайшее время.

Фото: Piter.TV