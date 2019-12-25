Детский сад на улице Белышева намерены построить за 5683 млн рублей

Общая площадь учреждения составит 3,8 тыс. кв.м.

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил тендер на строительство здания дошкольного образовательного на участке 17 по улице Белышева. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 568,3 млн рублей.

Учреждение появится севернее улицы Новоселов на участке, ограниченном улицами Коллонтай, Белышева, Подвойского, и межквартальным проездом. Как мы писали ранее, оно будет рассчитано на 140 ребят. Общая площадь садика составит 3,8 тыс. кв.м. На первом этаже помимо помещений входной группы расположится бассейн, на втором будут оборудованы залы для физкультурных и музыкальных занятий и кружковая.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 августа.

Ранее мы сообщили о том, что новое здание ПНД на Южном шоссе оценили в 714,7 млн рублей.

Фото: Госстройнадзор