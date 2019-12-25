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Детские лагеря могут открыть раньше 1 июня
Сегодня, 21:48
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smirenny

Детские лагеря могут открыть раньше 1 июня

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В случае, если ситуация с коронавирусом будет идти по оптимистичному сценарию.

Глава комитета по образованию Жанна Воробьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, что, в случае, если эпидемиологическая ситуация в городе улучшится, детские лагеря откроют раньше 1 июля. 

Воробьева рассказала, что город и область готовы принять детей из других регионов. 

В нашем городе уже готовы 13 лагерей, а в области – 68 лагерей

рассказала глава комитета. 

Также отметили, что сами лагеря изменятся: число проживающих в комнатах сократят, а в группах будет не более 15 детей. Родители не смогут посещать детей.

Ранее мы писали, что в Кронштадте откроется военно-патриотический лагерь для детей.

Фото: pixabay

Теги: детские лагеря, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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