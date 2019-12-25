Детская клиническая больница планирует приобрести 2 аппарата ИВЛ

На их закупку выделено 13,6 млн рублей.

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница" планирует приобрести два аппарата ИВЛ. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа 47-го региона.

Аппараты предназначены для длительной осложненной искусственная вентиляция легких у взрослых и детей с синдромом полиорганной недостаточности.

Заявки от поставщиков, желающих предложить свою медтехнику, больница принимает до 6 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, "СПб ПТП "Медтехника" закупает 10 швейцарских аппаратов ИВЛ.

Фото: tvoypulmonolog.ru