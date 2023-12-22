Дети с особенностями развития из Ленобласти посетили цирк Гончарова

На этот раз 150 детей стали зрителями шоу "Принц цирка".

В воскресенье, 31 марта, Благотворительный фонд "За наших" организовал поездку в цирк для детей с особенностями здоровья из Ленинградской области. Об этом сообщил ЛенТВ24.

На этот раз 150 детей стали зрителями шоу "Принц цирка", которое проводилось продюсерским центром заслуженного артиста России Владислава Гончарова. "Принц цирка" - это уникальное шоу, в котором сочетаются световые и фонтанные эффекты, выступления экзотических животных и невероятные трюки артистов страны.

Это уже третья поездка детей из Ленинградской области в цирк. В прошлом году, сотни детей участников специальной военной операции и дети из многодетных семей с родителями также имели возможность стать зрителями шоу и насладиться магией циркового искусства.

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Фото: ЛенТВ24