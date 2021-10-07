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Дети из Липецкой области подготовили мультфильм ко дню рождения Путина

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Школьники записали для президента праздничную песню.

Дети из Липецкой области подготовили мультфильм ко дню рождения российского президента Владимира Путина. Проект создан воспитанниками студии "Радуга", расположенного в селе Долгоруково. Ролик длится около минуты.

Его уважает каждый континент. Все знают — это наш президент...Поздравляет вся страна президента с днем рождения.

текст праздничной песни

Авторы музыкальной композиции и видео считают, что в этот день сияет солнце. Они добавили, что с праздником главу государства поздравляет движение школьников по всей стране.

Блогер запустил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения Путина.

Фото и видео: Вконтакте / Студия "Радуга" с. Долгоруково Липецкая область
 

Теги: владимир путин, день рождения, дети, долгоруково, липецкая область
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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