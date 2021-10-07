Дети из Липецкой области подготовили мультфильм ко дню рождения Путина

Школьники записали для президента праздничную песню.

Дети из Липецкой области подготовили мультфильм ко дню рождения российского президента Владимира Путина. Проект создан воспитанниками студии "Радуга", расположенного в селе Долгоруково. Ролик длится около минуты.

Его уважает каждый континент. Все знают — это наш президент...Поздравляет вся страна президента с днем рождения. текст праздничной песни

Авторы музыкальной композиции и видео считают, что в этот день сияет солнце. Они добавили, что с праздником главу государства поздравляет движение школьников по всей стране.

Блогер запустил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения Путина.

Фото и видео: Вконтакте / Студия "Радуга" с. Долгоруково Липецкая область

