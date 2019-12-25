Десантный катер ТОФ подключился к доставке жителей острова Русский

Флот предоставит четыре катера для перевозки пассажиров с острова до Владивостока.

Десантный катер Тихоокеанского флота подключился к доставке жителей острова Русский. Об этом рассказали представители пресс-службы ТОФ журналистам "РИА Новостей". В СМИ уточнили, что остров в Приморье оказался отрезан от материка из-за закрытия моста. Движение перекрыли 21 ноября из-за падения льдов с вантовых опор. На замену этого маршрута власти региона открыли паромную станцию.

ТОФ уже подключился. Пассажиров будут доставлять с Поспелово на Русский на 30-й причал во Владивостоке пресс-служба ТОФ России

Напомним, что паром, который везет людей от Русского до Владивостока, может вместить 20 машин. Он курсирует с периодичностью раз в два часа. При этом местные жители говорят о многочасовых очередях на переправе. Утром 1 декабря стало известно, что по поручению вице-премьера Юрия Трутнева ТОФ выделит четыре десантных катера для перевозки пассажиров. Расписание движения судов установит мэрия.

Чиновницу с острова Русский отстранят за бездействие во время ЧС.

Фото: Piter.tv