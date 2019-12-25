Корвет "Алдар Цыденжапов" в Приморье впервые выполнил пуск ракеты комплекса "Уран"

Цель успешно поражена на расстоянии в 40 км от боевого корабля.

Корвет "Алдар Цыденжапов" в Приморье впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран". Об этом рассказали представители пресс-службы Тихоокеанского флота РФ. Известно, что испытания проводились в заливе Петра Великого. Запущенная ракета успешно ликвидировала заданную надводную цель на расстоянии в 40 км от военного корабля.

Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолеты морской авиации ТОФ, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения пресс-служба ТОФ

Напомним, что корвет проходит программу заводских ходовых и государственных испытаний. Вечером 24 ноября "Алдар Цыденжапов" провел в акватории Японского моря ряд артиллерийских стрельб. В частности, огонь велся по морскому корабельному щиту из 100-мм артустановки А-190.

Тихоокеанский флот опроверг перевозку топлива у берегов Камчатки.

Фото: Минобороны России